Herbstmarkt in Esslingen: Großer Andrang in den Gassen der Altstadt

10 Stelzenläufer mit bunten Kostümen haben herbstliches Flair versprüht. Foto: Roberto Bulgrin

Der Esslinger Herbstmarkt hat die Kundschaft mit seinen Attraktionen in die Stadt gelockt. Bis zu 40 000 Menschen streiften über die Plätze und durch die Straßen.











Die Esslinger Innenstadt hatte sich für den Herbstmarkt an diesem Sonntag wieder prächtig herausgeputzt, und Stelzenläufer in farbenfrohen Kostümen zogen viele Blicke auf sich. Rund 80 Geschäfte hatten ihre Türen für die Kundschaft weit geöffnet und lockten mit Gutschein- und Rabattaktionen. Regionale Produkte wie Hüte aus einheimischer Wolle gab es bei Szenario hat couture, bei Schmachtfetzen in der Küferstraße präsentierten Models die neue Kollektion direkt im Schaufenster, und es gab viele Spiel- und Bastelangebote für die ganze Familie. „Wir rechnen mit 30 000 bis 40 000 Gästen“, erklärte die Esslinger Citymanagerin Carina Killer, die den Markt als Einstimmung ins Weihnachtsgeschäft versteht. Auch an den Flohmarktständen gab es viel zu entdecken, ebenso bei der Reisemesse im Alten Rathaus.