Mehrere Großereignisse in der Stadt

Herbst-Sonntag in Esslingen

1 Ein Bild aus anderer Zeit – der Esslinger Herbst 2018. Corona war vor drei Jahren weit weg. Inzwischen lernen Händler und Kunden, mit der Pandemie umzugehen. Foto: Roberto Bulgrin

Gleich drei Großereignisse am Sonntag werden viele Menschen in die Stadt locken: Der EZ-Lauf, der Esslinger Herbst und abends die LesART. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss mehr Zeit mitbringen. Der Parkraum wird knapp.















Esslingen - Gleich drei Großereignisse auf einen Tag zeichnen den kommenden Sonntag in Esslingen aus: Der Esslinger Herbst, ein verkaufsoffener Sonntag, der EZ-Lauf und die Eröffnung des Lesefestivals LesART. Voraussichtlich wird also viel los sein auf den Straßen. Deshalb mahnt die Stadt schon einmal: „Es gelten die Vorgaben der Warnstufe nach der Corona-Verordnung.“ Zu beachten ist außerdem: Der Parkraum wird knapp sein, es bietet sich an, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.