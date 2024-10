Herbst-Camping: Hier campt es sich im Ländle schön

1 Beim Weinbetrieb Heuhölzle blickt man auf Reben. Foto: Frühauf

Bevor die Campingsaison so langsam zu Ende geht, verraten wir besondere Stellplätze fürs Stehenbleiben mit Herbst-Feeling.











Zu grau? Zu nass? Zu kalt? Jetzt leuchtet der Wald in prächtigen Farben, die Sonne wärmt noch angenehm und auch trübe Nebelschwaden können für magische Momente sorgen. Die Heizung an Bord des Campers sorgt für wohlige Wärme und Gemütlichkeit und eine Wärmflasche oder eine flauschige Decke kommen zusätzlich mit ins Gepäck – für alle Fälle. Die Lieblingsspiele und Bücher sorgen ebenfalls für gute Unterhaltung im Trockenen, wenn die Regentropfen rhythmisch aufs Dach prasseln, zum Beispiel auf diesen Stellplätzen:

Sonnenhof bei Remseck Der Erlebnisbauernhof liegt nicht weit vom Neckar entfernt, eingebettet zwischen Feldern. Hier gibt es viel Platz, selbstgemachten Kuchen und Brot sowie zahlreiche Aktivitäten für Kinder. Auf dem Bungee-Trampolin geht es rasant in die Höhe und mit den Quads rund um den landwirtschaftlichen Betrieb. Auf der Bauernhof-Erlebnistour erfährt man, wie sich Küken anfühlen, wie weich ein Kaninchenfell und wie rau dagegen die Zunge einer Ziege ist. Der Campingplatz direkt beim Hof ist ganzjährig geöffnet und während der Herbstferien in Baden-Württemberg wird ein betreutes Kinderprogramm angeboten. Im Hofcafé kann man frühstücken und der Hofladen bietet Regionales wie Eier von freilaufenden Hühnern, Marmeladen, Nudeln und Backwaren. Neben den Stellplätzen für Camper-Vans und Wohnwagen gibt es auch einen Zeltplatz. www.dersonnenhof.com/bauernhof-camping/

Wildpark Pforzheim Einen VIP-Stellplatz reserviert Förster Carsten Schwarz Wohnmobilisten auf Anfrage per E-Mail. Hier übernachtet man quasi unter Tieren und ganz ohne andere Menschen. Sogar ein Stromanschluss ist verfügbar. Ohne Buchung können Wohnmobile und Wohnwagen ganz spontan auf den Parkplätzen zwei und drei des Wildparks stehen. Der Parkschein, unter der Woche gelten andere Tarife als am Wochenende, ist gleichzeitig das Eintrittsticket und sollte gut sichtbar im Fahrzeug liegen bleiben. Der Park ist ganzjährig geöffnet und beherbergt etwa 70 Tierarten. Seit rund 20 Jahren setzt sich Wildparkleiter Carsten Schwarz für diesen besonderen Ort ein. Es gibt eine begehbare Voliere, in denen Waldrappe leben, Schaufütterungen der Luchse und Otter sowie Spielplätze im Park. Da gerade ein neuer Eingangsbereich gebaut wird, steht der Kiosk temporär im Park, wo es ebenfalls noch einen Klettergarten und einen Schaubauernhof gibt. www.pforzheim.de/freizeit/wildpark-pforzheim.html

Naturpark Stromberg-Heuchelberg Zwischen Reben parkt man auf den Plätzen der Weinbauern. In Zaberfeld gibt es ein Naturparkzentrum, das den Besucherinnen und Besuchern mehr zu den landschaftlichen, ökologischen und kulturellen Besonderheiten des Gebiets vermittelt, www.naturpark-stromberg-heuchelberg.de.

Im Weinort Neipperg, umrahmt von Stromberg und Heuchelberg, können beim Weinbaubetrieb Heuhölzle bis zu drei Wohnmobile oder Wohnwagen stehen. Ganz in Ruhe kann man hier abends ein Glas Wein genießen, zu dem die Weingärtner des Hofs mehr erzählen können. Den Gästen steht auch eine Lounge zur Verfügung und einige Gasthäuser sind zu Fuß erreichbar. Kinder haben hier viel Platz zum Spielen und ringsherum liegen zahlreiche Rad- und Wanderwege sowie Erlebnispfade, www.ferienwohnung-heuhoelzle.de/stellplatz.html.

Panorama Therme Beuren Wenn das Wetter so gar nicht mitspielt, kann man in der Panorama Therme Beuren auf der Schwäbischen Alb entspannen. Neben einer großen Badelandschaft gibt es verschiedene Saunen zum Aufwärmen und Relaxen. Regelmäßig werden Themenwochen angeboten, passend zur Jahreszeit. Neu ist der großzügige Stellplatz direkt neben der Therme der Stadt Beuron, der ganzjährig geöffnet hat. Wohnwagen dürfen hier allerdings nicht stehen. Buchen kann man übers Smartphone und auch die Auslastung ist online abrufbar. Nach der Ankunft bucht man sich mit der Stellplatznummer im Kassenautomat ein. Während der Öffnungszeiten des Bads können die öffentlichen Toiletten genutzt werden. Wer nicht zum Schwimmen oder Saunieren möchte, kann den Duschtarif für Camper nutzen. Die zahlreichen 20 Geopark-Infostellen bieten einen Überblick über die Landschafts- und Kulturgeschichte der Schwäbischen Alb und wie man sie am besten auf Wander- und Radtouren entdecken und erleben kann. Alles Wissenswerte zum Stellplatz unter www.wohnmobil-beuren.de.