„Herausragende Pionierleistung“: Standing Ovations für Esslingens Musikschule

1 Das große Finale: Am Ende des Jubiläumskonzerts der Musikschule Esslingen begeisterte ein Ensemble aller Mitwirkenden das Publikum. Foto: Rainer Kellmayer

Das Jubiläumskonzert „75 Jahre Musikschule Esslingen“ begeisterte das Publikum im Neckar Forum. Uraufgeführt wurde eine Ouvertüren-Suite von Frieder Kögel.











Link kopiert

„Die Gründung der Musikschule Esslingen im Jahr 1950 war eine herausragende Pionierleistung“, sagte Schulleiter Jochen Volle zur Eröffnung des Jubiläumskonzerts „75 Jahre Musikschule Esslingen“ im vollbesetzten Neckar Forum. Die Schule habe über die Jahre unzählige Menschen an die Musik herangeführt. Volle unterstrich den unschätzbaren Wert der Musik als Baustein des friedlichen Miteinanders: „Die Musik ist eine universelle Weltsprache“.