Herausforderung für Familien: Zwei Kinder, zwei Kitas – nun will die Familie aus Stuttgart weg
1
Der Punkt Geschwisterkinder zählt bei der Anmeldung weniger als andere Kriterien. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Die Kitaplatz-Situation in Stuttgart hat sich verbessert. Doch es kommt immer noch vor, dass Geschwisterkinder keinen Betreuungsplatz in der Einrichtung des ersten Kindes erhalten.

Als die Zusage für einen städtischen Kitaplatz für ihre Tochter kam, war Lea Rexer zunächst erleichtert. Doch es kam anders, als sie es sich vorgestellt hatte. Der Betreuungsplatz war nicht in derselben Einrichtung, in der auch ihr älterer Sohn ist. „Obwohl wir davon ausgegangen waren, in der gleichen Kita einen Platz zu bekommen“, so die 30-Jährige.

