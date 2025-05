Henri Willig startet im Marquardt-Gebäude: Holländischer Käsegigant eröffnet an der Königstraße in Stuttgart

Holländischer Käsegigant eröffnet an der Königstraße in Stuttgart

1 Im Marquardt-Gebäude an der Königstraße hat der holländische Käseladen „Cheese & More“ von Henri Willig eröffnet. Foto: ubo

Sieht so der Käsehimmel ein? Ins Marquardt-Gebäude ist der holländische Käsegigant Henri Willig eingezogen, der die Vielfalt der Gouda-Sorten zelebriert. Zum Auftakt ist es so voll, dass die Schalen zum Probieren meist leer sind.











Daheim in den Niederlanden dürfte jedes Kind die Filialen von Henri Willig kennen. 1975 hat der Gründer damit begonnen, Gouda in Premiumqualität herzustellen. Seitdem hat er sein Netz an Läden immer weiter ausgebaut. Jetzt will das Unternehmen aus Katwoude bei Amsterdam mit bunt verpackten Laiben Deutschland erobern. Stuttgart ist nach Würzburg, Köln, Berlin und Düsseldorf und anderen bereits die neunte deutsche Metropole, in der sich der Käsegigant in den deutschen Top-Einkaufslagen ansiedelt.

Hohe Mieten, hohe Umsätze, hohe Besucherfrequenz, hohe Käsequalität, hohe Preise – diese Rechnung scheint bei „Cheese and more“ aufzugehen. Ein erster Besuch zeigt: Ehe man sich versieht, hat man, begeistert vom intensiven Geschmack beim Herauspicken mit Zahnstochern, drei Sorten für 34 Euro in seine Tüte gepackt.

Aus den Niederlanden ist ein Team von Henri Willig angereist, das nun einige Wochen in Stuttgart bleibt, um in dem Geschäft, in dem sich das traditionelle Modehaus Koelble & Brunoette bis zu dessen Umzug zur Neuen Brücke vor knapp einem Jahr befand, das deutsche Personal einzulernen und in die Geheimnisse der holländischen Käsekunst einzuweihen.

So sieht es im Inneren des neuen Käseladens an der Königstraße aus. Foto: ubo

Bisher ist nur das Erdgeschoss bezogen. Zu den Räumen gehört ein oberes Stockwerk, dessen Fenster mit Käselaiben dekoriert sind. „Wenn es gut läuft, weiten wir das Geschäft nach oben aus“, sagt eine der holländischen Mitarbeiter. Zum Auftakt läuft es gut. Die Neugierde treibt so viele Menschen herein, dass die Schälchen, die es zu jeder Sorte zum Probieren gibt, immer wieder leer sind. Das Personal kommt kaum nach, sie wieder aufzufüllen.

Weiter oben auf der Königstraße lockt die „Doppelkäseplatte“

Eine Kundin ist von weither angereist. Sonst bringe sie den Original-Willig-Gouda aus dem Holland-Urlaub mit, sagt sie. „So einen guten Käse gibt es in Stuttgart allenfalls noch in der Markthalle“, erklärt der Fan der holländischen Köstlichkeiten. Alles Käse oder was in Stuttgart? Riesig ist die Auswahl im früheren Modehaus, das zu einem Stück Niederlande geworden ist. Neben dem Bio-Gouda nach dem klassischen Rezept gibt es ausgefallene Kombinationen, etwa Kuhkäse mit Spargel, der in dem Laden zu „Henris Hero“ erklärt wird. Kleine und große Laibe kann man kaufen, aber auch Anschnitte. Dazu gibt es das besondere Willig-Papier zum Einpacken, damit der Käse im Kühlschrank nicht austrocknet.