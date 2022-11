1 Das Gepäck, ein Koffer und ein Rucksack, wurde tatsächlich in der S-Bahn in Kerpen-Horrem entdeckt (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In Hennef vergisst ein Mann sein Gepäck im Zug – und hat dann eine lebensgefährliche Idee. Er begibt sich auf die Gleise, um die S-Bahn noch zu stoppen.















Weil er sein Gepäck im Zug vergessen hatte, ist ein Mann in Hennef in die Gleise gestiegen, um den nächsten Zug zu stoppen. Glücklicherweise habe der Triebfahrzeugführer der S-Bahn bei Tempo 60 noch rechtzeitig anhalten können, teilte die Bundespolizei am Montag in Köln mit.

Lebensgefährliche Aktion

Niemand sei verletzt worden. Die lebensgefährliche Aktion vom Samstag brachte dem 35-jährigen Mann eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Das Gepäck, ein Koffer und ein Rucksack, wurde tatsächlich in der S-Bahn in Kerpen-Horrem entdeckt.

Nach einer Überprüfung durch den Entschärferdienst der Bundespolizei wurde das Gepäck an das Fundbüro der Bahn übergeben.