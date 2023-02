Haltestelle Stuttgart-Rohr Mann beleidigt und bedroht Polizeistreife – dritter Vorfall an Bahnhöfen

In Stuttgart-Rohr verhält sich ein Mann aggressiv, Beobachter rufen die Polizei. Als eine Streife eintrifft, wird sie beleidigt und bedroht. Die Beamten hatten am Wochenende an Bahnhöfen viel tun.