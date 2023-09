4 Der Mann war aus unklarer Ursache gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Foto: /7aktuell.de

Nach einem schweren Unfall in Frickenhausen (Kreis Esslingen) sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Motorradfahrer war auf der Hauptstraße aus noch unklaren Gründen gestürzt.











Am Samstagnachmittag ist in Frickenhausen (Kreis Esslingen) ein Motorradfahrer verunglückt. Wie die Polizei am Montag berichtet, stürzte er gegen 17.30 Uhr auf der Kreuzung der Hauptstraße mit der Ziegeleistraße.

Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nachdem er an der Unfallstelle medizinisch erstversorgt wurde, musste er in eine Klinik gebracht werden. Warum der 59-Jährige auf seiner Fahrt in Richtung Linsenhofen zu Fall kam, ist noch unklar. Daher bittet die Polizei unter der Telefonnummer 07 11 / 39 90 420 um Zeugenhinweise. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.