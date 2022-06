Nach Messerangriff an Esslinger Grundschule Siebenjähriges Mädchen weiter im Krankenhaus

Nach dem Messerangriff an einer Esslinger Grundschule am vergangenen Freitag muss das siebenjährige Mädchen weiter in einer Klinik behandelt werden. Die 61-Jährige konnte dagegen entlassen werden. Bis zum Prozessauftakt ist nun Warten angesagt. Wie geht es weiter?