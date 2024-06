Helikopter nach Unfall in Baltmannsweiler im Einsatz: Unbekannter fährt Radler an und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

1 Der schwer verletzte Senior musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. (Symbolfoto) Foto: imago/Frank Sorge/Foto: Frank Sorge

In Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) wurde am Montag ein 82-jähriger Fahrradfahrer angefahren und schwer verletzt. Der Unfallverursacher in einem silbernen Mercedes flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag in Baltmannsweiler einen 82 Jahre alten Radfahrer in einem Kreisverkehr angefahren und schwer verletzt. Dann fuhr der Unfallverursacher davon, berichtet eine Sprecherin der Polizei. Die Ermittler bitten nun um Zeugenhinweise.

Der Unbekannte fuhr gegen 15.15 Uhr mit seinem Mercedes B-Klasse auf einer Landesstraße von Baltmannsweiler nach Hohengehren. Am Kreisverkehr an der Hauptstraße missachtete der Unbekannte dann die Vorfahrt des 82-Jährigen, der auf seinem Rad bereits im Kreisverkehr fuhr. Der Radler wurde von dem Auto angefahren und stürzte. Ein Notarzt musste ihn an der Unfallstelle versorgen, bevor er mit einem Rettungshelikopter in eine Krankenhaus geflogen wurde. Der Mercedes fuhr unterdessen in Richtung Ortsmitte Hohengehren davon. Der silberne Mercedes B-Klasse mit Waiblinger Kennzeichen könnte an der Fahrzeugfront leicht beschädigt sein. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 00 um sachdienliche Hinweise.