Helfer im Einsatz: Verletzte bei Konzert von Rapper Samra in Berlin-Neukölln

Verletzte bei Konzert von Rapper Samra in Berlin-Neukölln

1 Die Berliner Feuerwehr versorgt Verletzte in den Gropiuspassagen. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Der Berliner Musiker Samra kündigt ein Gratis-Konzert in einem Einkaufszentrum an. Tausende kommen in die Gropiuspassagen. Doch dann geht etwas schief.











Berlin - Bei einem Konzert des Musikers Samra in den Gropiuspassagen in Berlin-Neukölln sind am Nachmittag nach Angaben von Polizei und Feuerwehr mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, soll eine unbekannte Person Pfefferspray versprüht haben. Die Verletzten würden von der Feuerwehr versorgt. Die Polizei ermittle wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Ein Sprecher der Feuerwehr wollte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur noch nicht festlegen, was genau die Verletzungen hervorgerufen habe.

Zu dem Konzert seien sehr viel mehr Menschen gekommen als vorhergesehen - etwa 2.000 bis 3.000 statt der erwarteten 700. Die Lage sei noch dynamisch, die Feuerwehr sei mit 42 Einsatzkräften vor Ort, sagte der Sprecher. Die Zahl der Verletzten gab er mit etwa zehn an. Die Angaben seien aber nicht abschließend.

Alarmiert worden seien die Einsatzkräfte um 16.25 Uhr. Das Gratiskonzert war für 16.00 Uhr angekündigt gewesen.