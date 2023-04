An diesen Tagen droht in Stuttgart das große Verkehrschaos

1 Anfang Mai ballen sich in Stuttgart gleich mehrere große Events an einem Tag: Der VfB im Pokalhalbfinale, das Frühlingsfest und ein Konzert von Helene Fischer. Foto: Baumann, Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart, imago/osnapix

Ab diesem Freitag werden wichtige Bahnstrecken rund um Stuttgart gesperrt. Dazu kommen Events wie das Frühlingsfest, das Pokalhalbfinale des VfB Stuttgart oder Konzerte von Helene Fischer. Verkraftet die Stadt die anreisenden Besuchermassen?















Auf Stuttgart kommt in den kommenden Monaten ein wahrer Stresstest zu: Ab diesem Freitag sperrt die Deutsche Bahn wegen Bauarbeiten im Rahmen des Projekts Stuttgart 21 wichtige Strecken rund um die Landeshauptstadt. Allein diese Streckensperrungen können schon zu massiven Einschränkungen und zu einem Verkehrschaos führen. Doch damit nicht genug: Dazu kommen in den nächsten Wochen große Veranstaltungen, die Massen nach Stuttgart strömen lassen.

Besonders ein Tag steht dabei im Fokus: der 3. Mai, an dem sich gleich mehrere Events ballen. Im DFB-Pokalhalbfinale empfängt der VfB Stuttgart in der Mercedes-Benz-Arena Eintracht Frankfurt (20.45 Uhr), in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle steigt ein Konzert von Helene Fischer (20 Uhr), auf dem Cannstatter Wasen läuft das Frühlingsfest (11 bis 24 Uhr) und in der Porsche-Arena kommt es zum Handball-Bundesliga-Duell zwischen dem TVB Stuttgart und den Füchsen Berlin (19.05 Uhr).

Eine Übersicht zu den Streckensperrungen und ihren Auswirkungen

Phase 1: 21. April bis 25. April Im Bahnhof Bad Cannstatt werden die Gleise 5 bis 8 gesperrt. Die S-Bahnlinien 1,2 und 3 sind statt alle 15 nur alle 30 Minuten unterwegs. Der Regionalverkehr aus Richtung Schwäbisch Hall fährt nur bis Backnang auf seinem gewohnten Weg und wird ab da via Marbach und Ludwigsburg nach Stuttgart umgeleitet. Der Regionalverkehr aus Aalen endet in Waiblingen. Zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt wird ein stündlich fahrender Busverkehr eingerichtet, dessen Abfahrtszeiten auf den Regionalverkehr in Waiblingen abgestimmt sind. An der S6 zwischen Leonberg und Ditzingen finden langfristig geplante Arbeiten statt. Auch dort fahren ersatzweise Busse.

Große Veranstaltungen in dieser Zeit:

Porsche Tennis Grand Prix in der Porsche-Arena (15. bis 23. April)

Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen (22. April bis 14. Mai)

Phase 2: 26. April bis 12. Mai Im Bahnhof Bad Cannstatt werden die Gleise 6 und 7 gesperrt. Bei den S-Bahnlinien 1,2 und 3 gilt weiterhin der 30-Minuten-Takt, der Regionalverkehr soll „weitgehend“ im normalen Betrieb möglich sein. Ein paralleler Busverkehr ist nicht geplant. Zwischen 29. April und 2. Mai ist die S1 zwischen Vaihingen und Böblingen unterbrochen. Ein Busverkehr wird eingerichtet.

Große Veranstaltungen in dieser Zeit:

Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen (22. April bis 14. Mai)

Konzert von PUR in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle (27. April/20 Uhr)

Konzert von Avril Lavigne in der Porsche-Arena (28. April/20 Uhr)

Bundesliga-Spiel des VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach in der Mercedes-Benz-Arena (29. April/15.30 Uhr)

Konzert von Hans Zimmer in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle (29. April/20 Uhr)

Konzert von Fettes Brot in der Porsche-Arena (2. Mai/20 Uhr)

Konzerte von Helene Fischer in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle (2. bis 7. Mai/jeweils 20 Uhr)

DFB-Pokal-Halbfinale des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt in der Mercedes-Benz-Arena (3. Mai/20.45 Uhr)

Handball-Bundesliga-Spiel des TVB Stuttgart gegen die Füchse Berlin in der Porsche-Arena (3. Mai/19.05 Uhr)

Konzerte von DJ Bobo in der Porsche-Arena (5. Mai/20 Uhr, 6. Mai/19 Uhr)

Phase 3: 13. Mai bis 8. Juni Alle Gleise zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen sind gesperrt, die an den beiden Enden liegenden Bahnhöfe aber nutzbar. Die S1 fährt in dieser Phase regulär. Die S2 und die S3 fahren nicht zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt. Züge des Regionalverkehrs aus Aalen enden in Waiblingen, jene aus Schwäbisch Hall enden in Backnang oder werden von dort via Marbach und Ludwigsburg nach Stuttgart umgeleitet. Mit 80 Bussen will die Bahn die Folgen abmildern. Eine Linie fährt zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt im 5-Minuten-Takt mit Halten in Fellbach und an der Haltestelle Nürnberger Straße. Eine zweite Linie fährt dieselbe Strecke ebenfalls im Fünf-Minuten-Takt – allerdings ohne Zwischenhalt. Die Zahl der Busse der Expressbuslinie X20, die Waiblingen mit Esslingen über den Schurwald verbinden, wird verdoppelt. Jedem regulären Bus folgt unmittelbar ein weiterer. Zwischen Sommerrain und Nürnberger Straße pendelt alle zehn Minuten ein Kleinbus.

Große Veranstaltungen in dieser Zeit:

Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen (22. April bis 14. Mai)

Handball-Bundesliga-Spiel des TVB Stuttgart gegen THW Kiel in der Porsche-Arena (13. Mai/20.30 Uhr)

Bundesliga-Sonntagsspiel des VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen in der Mercedes-Benz-Arena (14. Mai/15.30 Uhr)

Auftritte der Blue Man Group in der Porsche-Arena (17. bis 21. Mai)

Konzert von Andreas Gabalier in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle (18. Mai/20 Uhr)

Konzert der Scorpions in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle (21. Mai/20 Uhr)

Auftritt von Chris Tall in der Porsche-Arena (26. Mai/20 Uhr)

Bundesliga-Spiel des VfB Stuttgart gegen 1899 Hoffenheim in der Mercedes-Benz-Arena (27. Mai/15.30 Uhr)

Konzert von SDP in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle (27. Mai/19.30 Uhr)

Konzert von Capital Bra in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle (28. Mai/20 Uhr)

Konzert von Herbert Grönemeyer in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle (30. Mai/20 Uhr)

Mögliches Relegations-Hinspiel des VfB Stuttgart gegen den Dritten der 2. Liga (1. Juni)

Konzert von Pantera in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle (2. Juni/20 Uhr)

Handball-Bundesliga-Spiel des TVB Stuttgart gegen VfL Gummersbach in der Porsche-Arena (4. Juni/16.05 Uhr)

Phase 4: 9. Juni bis 28. Juli In Bad Cannstatt sind die Gleise 2 bis 7 gesperrt, es sind keine Fahrten Richtung Waiblingen möglich. Die S-Bahnlinie 1 fährt nur alle 30 Minuten. Die S2 und S3 fahren nicht zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt. Für den Regionalverkehr gelten die Regelungen aus Phase 3. Auch der sogenannte Schienenersatz mit Bussen soll weitestgehend dem der Phase 3 entsprechen. Ab 1. Juli ist die Gäubahn bei Ehningen gesperrt, zusätzlich muss die S-Bahnlinie 1 zwischen Vaihingen und Böblingen im Zeitraum vom 15. bis 17. Juli unterbrochen werden.

Große Veranstaltungen in dieser Zeit:

Handball-Bundesliga-Spiel des TVB Stuttgart gegen TSV Hannover-Burgdorf in der Porsche-Arena (11. Juni/15.30 Uhr)

Konzert von Wincent Weiss in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle (12. Juni/19 Uhr)

Auftritt von Luke Mockridge in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle (15. Juni/20 Uhr)