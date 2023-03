1 Nach der Rippenfraktur ist vor dem Konzert: Helene Fischer Foto: dpa/Jan Woitas

Nach der verletzungsbedingten Zwangspause können Helene-Fischer-Fans aufatmen – nicht nur in Stuttgart: Der neue Tour-Kalender steht.















Gute Nachrichten aus der Rekonvaleszenz: Nach der Rippenfraktur, die den Auftakt von Helene Fischers neuer Show rüde ausgebremst hat, ist es nun amtlich: Die vom 2. bis zum 7. Mai in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart angesetzten Auftritte finden wie geplant statt.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Sängerin nun die neuesten Daten ihrer „Rausch“-Tour: Demnach findet die Premiere am 11. April in Hamburg statt. Nach fünf Konzerten in der Hansestadt stehen je fünf Auftritte in Dortmund (18. bis 23. April) und Leipzig (25. bis 30. April) im Tourneekalender. Dann kommt Stuttgart.

Nachholtermine in Köln und Bremen

Auch die Nachholtermine für Bremen und Köln stehen fest: Vom 10. bis 12. Mai gastiert die Schlager-Ikone an der Weser, vom 25. bis 30. August am Rhein. Weitere Stationen sind Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Zürich, München und Frankfurt.

Laut ihres Veranstalters hatte sich die Sängerin die Verletzung während der Proben bei einer Drehung am Trapez zugezogen, weshalb die Konzerte in Köln und Bremen verschoben werden mussten.