Heizungsausfall in Stuttgart: Bibbern bei 13 Grad in der Wohnung
Nur im Jumpsuit, in warmen Socken und mit einer Decke sind für Jehoschua Philipp die 13 Grad in der Wohnung auszuhalten. Foto: Lichtgut/Stefanie Bacher

Sechs Tage lang fiel die Heizung in einem Haus der SWSG in Feuerbach aus. Die Mieter beklagen, dass sich solche Vorfälle häufen. Welche Rechte hat man bei einer defekten Heizung?

Seinen Humor hat er noch nicht verloren, nach sechs Tagen in einer ungeheizten Wohnung bei rund 13 Grad Celsius drohte dieser jedoch einzufrieren. „Wir tragen warme Socken und so Babystrampler für Erwachsene, Jumpsuits nennt man die, glaube ich“, sagt der Notfallsanitäter Jehoschua Philipp und lacht. Vom Dreikönigstag auf den 7. Januar fiel in dem Vierparteienhaus an der Föhrichstraße 40 in Feuerbach in der Nacht die Gaszentralheizung aus. Die Mieterinnen und Mieter meldeten dies umgehend der Vermieterin, der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG).

