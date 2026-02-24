Heizen in Stuttgart: „Erdgas ist nicht die Zukunft“ – Wie der Ausstieg in Stuttgart ablaufen könnte

Erste Teilstücke des Stuttgarter Gasnetzes wurden bereits stillgelegt. Eine neue Biogas-Pflicht erhöht bald den Druck auf Energieabnehmer. Wir erklären, wie der Wandel gelingen soll.
Erdgas ist der dominierende Energieträger fürs Heizen in Stuttgart. Momentan macht fossiles Gas einen Anteil von 61 Prozent aus. Das hat so keine Zukunft, sagen die Verantwortlichen bei Stuttgart Netze, einer Tochter der Stadtwerke, die das Stuttgarter Gasnetz seit dem 1. Januar 2025 betreibt. Hier erklären sie, worauf es bei der Transformation ankommt und wie sie ablaufen könnte.