Heizen in Stuttgart: „Erdgas ist nicht die Zukunft“ – Wie der Ausstieg in Stuttgart ablaufen könnte
1
Wann wird in Stuttgart das Gas endgültig abgedreht? Der Netzbetreiber äußert sich dazu. Foto: Imago/Rolf Poss

Erste Teilstücke des Stuttgarter Gasnetzes wurden bereits stillgelegt. Eine neue Biogas-Pflicht erhöht bald den Druck auf Energieabnehmer. Wir erklären, wie der Wandel gelingen soll.

Erdgas ist der dominierende Energieträger fürs Heizen in Stuttgart. Momentan macht fossiles Gas einen Anteil von 61 Prozent aus. Das hat so keine Zukunft, sagen die Verantwortlichen bei Stuttgart Netze, einer Tochter der Stadtwerke, die das Stuttgarter Gasnetz seit dem 1. Januar 2025 betreibt. Hier erklären sie, worauf es bei der Transformation ankommt und wie sie ablaufen könnte.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.