Heiße Debatte in Esslingen: Sollte die Stadtbücherei umziehen? Die Meinungen in Kürze

1 Pfleghof oder Kögel: Quo vadis, Stadtbücherei? Foto: Roberto Bulgrin

Am 8. März entscheiden die Esslingerinnen und Esslinger, ob die Stadtbücherei im Pfleghof bleibt – oder ob sie in das ehemalige Modehaus Kögel zieht. Zwei Meinungen.











Link kopiert

Es ist eine heiße Debatte, die schon bald entschieden ist: Sollte Esslingens Stadtbibliothek an Ort und Stelle im Pfleghof bleiben oder sollte sie in das ehemalige Modehaus Kögel umziehen? Am 8. März dürfen darüber die Bürgerinnen und Bürger der Stadt abstimmen.

Auf der einen Seite der Diskussion steht die Initiative „Neustart Stadtbücherei Esslingen“. Die Mitglieder des Zusammenschlusses unterstützen den vom Gemeinderat beschlossenen Umzug der Bibliothek ins Kögel. Für einen Verbleib der Bücherei im Bebenhäuser Pfleghof sind wiederum die Initiatoren des Bürgerentscheids, die Stadträte Hermann Beck, Rena Farquhar und Martin Auerbach.

Stadtbücherei Esslingen: Argumente für und gegen den Umzug

Wir haben beide Parteien aufgefordert, in 30 Sekunden ihre wichtigsten Argumente zu nennen. Hier sehen Sie die Antworten:

Gleichzeitig gibt es in der Debatte weitere Interessengruppen. So äußern sich in diesem Artikel etwa Einzelhändlerinnen und Einzelhändler aus Esslingen zur Sache. Und auch die Bürger hatten ihre Meinung bereits einmal kundgetan. Im Februar 2019 gab es einen Bürgerentscheid über den Standort der Bibliothek. Das eindeutige Ergebnis: eine Modernisierung der bisherigen Bücherei im Pfleghof und die Erweiterung um das Nachbarhaus Heugasse 11.

Doch im Sommer 2022 warnte Oberbürgermeister Matthias Klopfer vor einer „Kostenexplosion“, der Gemeinderat hob den damaligen Bürgerentscheid daraufhin wieder auf. Im Herbst 2023 dann der Vorschlag des OBs, anstelle der Pfleghof-Sanierung die Bücherei ins frühere Modehaus Kögel zu verlegen. 68 127 Wahlberechtigte entscheiden über diese Frage am 8. März.