9 Heinz Winkler bei der Verleihung des Initiativpreises Werterhalt & Weitergabe 2018 in München Foto: imago/Stefan M. Prager

Der Spitzenkoch Heinz Winkler ist mit 73 Jahren in der Nacht zum Samstag gestorben. Dies berichten mehrere Münchener Medien.















Link kopiert

Der Starkoch Heinz Winkler ist nach Medieninformationen überraschend in der Nacht von Samstag auf Sonntag verstorben. Winkler wurde 73 Jahre alt. Den Informationen der Bild-Zeitung zufolge war Winkler zunächst zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Dann war er in einer Klinik zunächst in ein künstliches Koma versetzt worden.

Winkler hatte seine Ausbildung zum Koch mit 14 Jahren in Bozen in Südtirol begonnen und anschließend in verschiedenen Restaurants in ganz Europa die Feinheiten des Kochhandwerks gelernt. 1978 kam er nach München und trat im Tantris die Nachfolge des Küchenchefs Eckart Witzigmann. Bereits drei Jahre später bekam er für seine Spitzenküche drei Michelinsterne zuerkannt und hielt diese zehn Jahre.

1991 siedelte Winkler laut Merkur nach Aschau im Chiemgau über, wo er Inhaber und Küchenchef des Hotels „Residenz Heinz Winkler“ wurde, wie Merkur berichtet. Dort erreichte er schließlich zwei Michelinsterne.