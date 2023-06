1 Magier der Unwirtlichkeit: Heinz Strunk Foto: Dennis Dirksen

Die Kurzgeschichten, die das neue Buch von Heinz Strunk versammelt, sind von bestechender Trostlosigkeit – und doch brüllend komisch. Wie kann das sein?















Es ist gibt verschiedene Arten des Lachens jenseits harmlosen Vergnügens: mitleidige, schadenfrohe, zornige. Auf die seltsame Heiterkeit, die die Texte von Heinz Strunk auslösen, passt am ehesten eine Bemerkung des ausgesprochenen Humor-Verächters Th. W. Adorno: „Gelacht wird darüber, dass es nichts zu lachen gibt.“ Je bösartiger die Miniaturen aus dem beschädigten Leben sind, die Strunks neuer Band „Der gelbe Elefant“ einsammelt, desto komischer erscheinen sie. Selbst das „och nö“, das in der gleichnamigen Geschichte dem angedudelten Halter eines allgemeingefährlichen Listenhundes über die Lippen kommt, als er sieht, was dessen zwei Tonnen Beißkraft auf dem Kinderspielplatz angerichtet haben, ist auf einen trostlosen Lachreflex getrimmt.