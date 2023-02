Stuttgart-Mitte/-Zuffenhausen In Büro und Schule eingebrochen – teils reiche Beute gemacht

Am Wochenende steigen Unbekannte in ein Büro in Stuttgart-Mitte sowie in eine Schule in Zuffenhausen ein. Aus dem Büro stehlen sie zwei Tresore mit jeder Menge Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.