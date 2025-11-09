Heimstärke des VfB Stuttgart: Doppelpacker Undav sorgt dafür, dass die Serie nicht reißt

Doppelpacker Undav sorgt dafür, dass die Serie nicht reißt

24 Zwei Tore erzielt Deniz Undav beim Heimsieg des VfB über den FC Augsburg – und hat daher am Ende gut lachen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Wie im Ligaspiel gegen Mainz erzielt Deniz Undav beim 3:2 über Augsburg den Siegtreffer. Damit sorgt der Stürmer dafür, dass der VfB seine beeindruckende Serie ausbaut.











Es waren regulär noch zehn Minuten zu spielen, als der eingewechselte Chris Führich im Mittelfeld den Turbo anschmiss. Sein Dribbling endete bei Angelo Stiller, der am Sechzehner quer auf Deniz Undav legte. Dieser wiederum ließ aus halblinker Position seinen Paradeschuss folgen, zirkelte den Ball rechts oben zum 3:2-Siegtreffer ins Netz des Augsburger Tores.