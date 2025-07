Heimspiel-Show in Großaspach: 17.000 Fans feiern Andrea Berg – die Bilder vom Mega-Event

9 Andrea Bergs Konzert in Aspach ist ein Highlight für Schlagerfans. Foto: Gottfried Stoppel

Wenn die Schlagersängerin Andrea Berg zum Heimspiel in die Wir-Machen-Druck-Arena ruft, gibt es für ihre Fans kein Halten. Wir haben die Bilder vom Konzert.











Wenn die Schlagerkönigin Andrea Berg zu ihrem jährlichen Heimspiel nach Großaspach lädt, herrscht in der Ortschaft im Rems-Murr-Kreis Ausnahmezustand. Am Freitag war es wieder so weit: Vor 17000 Menschen eröffnete die Sängerin das Konzertwochenende – am Samstag werden noch einmal so viele Besucher erwartet.

Das Jahr 2025 markiert dabei ein besonderes im Leben der Musikerin: Sie feiert das inzwischen 20. Heimspiel, bei dem sie ihre Fans für ein Wochenende lang ins Stadion ihres Heimatorts einlädt. Die Karriere der Sängerin kann sich sehen lassen: Im Jahr 1966 als Andrea Zellen in Krefeld geboren, arbeitete sie eine Weile als Arzthelferin und Krankenschwester, bevor ihr musikalisches Talent entdeckt wurde.

Andrea Berg: Ihr Heimspiel in Aspach ist Pflicht für echte Fans

Eine spektakuläre Bühnenshow ist Teil jedes Berg-Konzerts. Foto: Gottfried Stoppel

Ab den 1990er-Jahren startete sie eine Bilderbuchkarriere – den Durchbruch schaffte sie mit „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ im Jahr 1995. Seitdem ist sie aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Schon am vergangenen Wochenende bebte die Wir-Machen-Druck-Arena: Der Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier trat dort auf, auch Andrea Berg selbst ließ sich mit ihm auf der Bühne sehen.

Überraschungsgast beim Konzert von Andrea Berg

Am 18. Juli 2025 wurde jetzt der Auftakt des Berg-Heimspiels von den Fans frenetisch gefeiert. Schon um 13 Uhr hatte das „Bergdorf“ geöffnet, wo sich die Besucher auf das Konzert einstimmen konnten. Am Abend brannte die Sängerin dann ihr Musik-, Pyro- und Lichtfeuerwerk ab – auch ein musikalischer Überraschungsgast kam vorbei. Unser ausführlicher Bericht vom Konzert folgt bald.

Wem die Bilder in unserer Galerie Lust auf Schlager machen, der muss sich leider gedulden: Die Tickets für das Heimspiel sind bereits komplett ausverkauft, erst im nächsten Jahr ist es wieder so weit.