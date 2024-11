Heimspiel des VfB gegen Eintracht Frankfurt: Sebastian Hoeneß appelliert an den Willen der Spieler

1 Trainer Sebastian Hoeneß verlangt von seinem Team, gegen Frankfurt mit Blick auf die anstehende Länderspielpause „nochmal alles reinzuwerfen“. Foto: IMAGO/Nordphoto/Meuter

Seine Sperre wegen Gelb-Rot hat er abgesessen, seine Muskelverletzung ist auskuriert: In der Heimpartie gegen Eintracht Frankfurt an diesem Sonntag (15.30 Uhr) wird Innenverteidiger Jeff Chabot daher in der Startformation zurückerwartet. „Muskulär spricht nichts dagegen“, sagt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß über die Fitness des Ex-Kölners, den er schon in der Champions League gegen Atalanta Bergamo für die letzten 16 Minuten aufs Feld gebracht hatte.

„Wir haben die Riesenchance, aus einem schweren Block sehr gut rauszukommen“, sagt Hoeneß mit Blick auf die nächste Woche beginnende Länderspielpause: „Wir haben in der Champions League gegen zwei absolute Bretter drei Punkte geholt, sind im Pokal weiter.“ Zudem habe man in der Bundesliga zuletzt mit dem Sieg über Kiel und dem 0:0 in Leverkusen das erreicht, was man erreichen musste. „Wenn wir es jetzt noch schaffen, Frankfurt zu schlagen, dann wäre das überragend“, ergänzt Hoeneß.

Da Eintracht Frankfurt durch die Europa League ebenfalls viele Spiele hat, steht für Hoeneß vor allem der Wille im Vordergrund. „Wenn wir bereit sind, noch mal alles reinzuwerfen, dann haben wir nach der Pause eine richtig starke Ausgangsposition.“