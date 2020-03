Julia Bosch konnte ihr Urlaubsland Panama wegen der Corona-Krise bis vor Kurzem nicht mehr verlassen. Dann erwischte die Stuttgarterin einen der letzten Flieger in Richtung Heimat. Ihre 50 Stunden andauernde Rückreise schildert sie im Video.

Stuttgart - Als Redakteurin Julia Bosch vor drei Wochen ihren geplanten Panamaurlaub antrat, waren Kontaktverbot, Ausgangssperre und rasant steigende Zahlen von Coronainfizierten noch sehr weit weg. Anfangs war die Corona-Krise in dem paradiesisch anmutenden Staat in Mittelamerika kaum spürbar, obwohl das Virus zu diesem Zeitpunkt bereits China längst erfasst hatte und drohte, nach Europa überzuschwappen.

Dann änderte sich die Situation in Panama jedoch schlagartig. „Entlang der Strecke gibt es viele Polizeikontrollen. Wir konnten nur mit großer Mühe einen Taxifahrer überzeugen, uns zum sechs Stunden entfernten Flughafen zu bringen. Die Fahrer haben Angst, nach der Fahrt in die Hauptstadt nicht mehr in ihr Heimatdorf gelangen zu können“, erzählt die 28-Jährige im Video.

Heimreise dauert 50 Stunden

Ihre 50 Stunden andauernde Heimreise führte die Stuttgarterin von Cancún in Mexiko, über Miami und Madrid, schließlich bis an den Frankfurter Flughafen. Nach so vielen Tagen endlich wieder heimatlichen Boden unter den Füßen, legte Bosch die restlichen rund 170 Kilometer bis in die Kesselstadt mit dem Zug zurück. Müde und geschafft, aber froh über die geglückte Heimkehr, erreichte sie Stuttgart am späten Sonntagabend.