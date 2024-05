Heimatstube Liebersbronn: Das Gedächtnis des Stadtteils

1 Die Vergangenheit erlebbar machen: Gretel Wechsler und Ralf Morsch arbeiten an einem neuen Konzept für die Heimatstube. Foto: /Barbara Scherer

Die Heimatstube Liebersbronn beherbergt die Vergangenheit des Orts in verschiedenen Objekten. Jetzt soll das Museum in neue Trägerhände gehen und sich zu einem kulturellen Treffpunkt am Ort entwickeln.











Das frühere Schulhaus im Gehren 3/1 in Esslinger Stadtteil Liebersbronn ist ein schmuckes Gebäude mit etlichen „Bewohnern“ wie dem Musikverein oder den Kindern der Ganztagsbetreuung. Seine größten Schätze bewahrt das Haus im Dachgeschoss. Dort befindet sich die Heimatstube, dessen Objekte vom Arbeiten und Leben in der Vergangenheit des Esslinger Stadtteils erzählen. Die Sammlung an Arbeitsgeräten, Einrichtungsgegenständen, Schriftstücken, Kleidungsstücken, Fotografien und Haushaltsgegenständen stand bislang unter der Trägerschaft des Vereins Heimatstube und Freunde. In seiner jüngsten Mitgliederversammlung hat sich der Verein wegen der Überalterung der Mitglieder allerdings aufgelöst. Der Liebersbronner Förderverein „Wir vom Berg“ übernimmt nun die Trägerschaft der Heimatstube und will das Konzept gleichzeitig weiterentwickeln. Die Heimatstube soll künftig zu einem kulturellen Treffpunkt ausgebaut werden.