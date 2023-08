1 Neue Wohnungen braucht der Kreis, doch gebaut wird eher wenig. Foto: dpa/Federico Gambarini

Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Im Heimat-Check wollten wir deshalb wissen, wie zufrieden die Bevölkerung mit der Höhe der Mieten und der Kaufpreise ist. Die Bewertung fällt durchweg schlecht aus.















Link kopiert

Der Landkreis Esslingen ist wirtschaftlich stark und landschaftlich reizvoll. Das zieht viele Menschen an, inzwischen leben in den 44 Städten und Gemeinden fast 541 200 Personen. Wohnraum aber ist knapp: 261 000 Wohnungen gibt es laut dem Statistischen Landesamt kreisweit. Die Nachfrage durch Zuzug treibe die Miet- und Immobilienpreise, klagen viele, die sich am Heimat-Check beteiligt haben. Die Kategorie Immobilienmarkt schnitt in der nicht repräsentativen Umfrage am schlechtesten ab.