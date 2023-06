1 Bürgermeister Ingo Hacker. Foto: /Ines Rudel

Die Umfrage über das Wohlbefinden im Kreis Esslingen läuft noch bis zum 2. Juli. Der Bügermeister von Neuhausen Ingo Hacker erhofft sich Einblicke, „wie Menschen ihren Ort, ihre Heimat wahrnehmen und was Ihnen wichtig ist“.















Es ist großes Lob an die Heimat, wenn Neuhausens Bürgermeister Ingo Hacker seinen Ort beschreibt: „Heimat ist dort, wo die Menschen sind, auf die man sich verlassen kann. Wo man die Orte findet, die vertraut sind. Wo man Wertschätzung erlebt und sich einbringen und entwickeln kann. Eine Besonderheit von Neuhausen ist es, dass jeder sich in die Gemeinschaft einbringen kann, nach seinen Wünschen und mit seinem Können.“ Egal ob im traditionellen Ehrenamt oder im bürgerschaftlichen Engagement – jede und jeder sei willkommen. Es sei sehr erfüllend zu beobachten wie Gemeinschaft wächst und gelebt wird. Was aber denkt diese Gemeinschaft wirklich? Hacker: „Der Heimatcheck gibt uns einen guten Einblick, wie Menschen ihren Ort, ihre Heimat wahrnehmen und was Ihnen wichtig ist.“

Wie zufrieden sind die Menschen im Kreis Esslingen?

Wie zufrieden sind die Menschen in Neuhausen und in den anderen Städten und Gemeinden im Kreis Esslingen mit ihrem direkten Lebensumfeld? Das erhebt die Umfrage unserer Redaktion. In 14 Kategorien können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Leben in ihrer Kommune auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten

Die Umfrage erhebt keinen Anspruch auf repräsentative Genauigkeit, ist aber ein Indikator dafür, wie das Leben wahrgenommen wird. An der Umfrage können sich alle beteiligen und ihre Meinung über ihren Ort abgeben. Von Ende Juli an werden wir die Ergebnisse in einer Serie vorstellen. Kategorie für Kategorie blättern wir die Rückmeldungen auf, analysieren die Ergebnisse und verzeichnen Reaktionen darauf. Die Ergebnisse sollen Ausgangspunkt einer Diskussion über das Leben in der jeweiligen Stadt, der jeweiligen Gemeinde sein.

Wer mitmacht, übt Einfluss auf das Gemeindeleben aus – es gibt auch ein Freifeld für eigene Vorschläge und Kritik. Aber mehr noch: Es gibt auch etwas zu gewinnen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine Reise für zwei Personen, inklusive Übernachtung, im Europa-Park Rust sowie zehnmal ein Tagesticket für den Europa-Park.

Teilnahme am Heimat-Check online unter: https://zgs.de/heimatcheck