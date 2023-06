1 Die B 10 ist eine wichtige Verkehrsader im Neckartal, sorgt aber auch für Probleme. Foto: Roberto Bulgrin

Wie läuft es in den Städten und Gemeinden im Landkreis Esslingen? Sind die Menschen zufrieden? Gibt es Dinge, die sie stören? Das erheben wir mit unserem Heimat-Check Region. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Grübel freut sich über die schöne Landschaft, doch nicht alles ist wirklich schön, wie die ersten Umfrageergebnisse zeigen.















Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Wohnort? Das wollen wir mit unserem Heimat-Check Region genau wissen. Gefragt wird in einer großen Umfrage beispielsweise nach der Gesundheitsversorgung oder dem Einzelhandel im Ort. Aber auch Fragen wie diese sind dabei: „Wie hoch ist die Belastung durch den Straßenverkehr in Ihrer Stadt/Gemeinde?“

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Grübel sieht zunächst einmal den Landkreis vor allem positiv: „Hier haben wir eine abwechslungsreiche Landschaft, das Neckartal und die Höhen, dazwischen Weinberge und Wald, viele Arbeitsplätze und eine lebendige Altstadt mit vielfältigen Angeboten. Und wir haben viele nette Menschen.“ Aber die ersten Umfragetendenzen zeigen, dass bei Weitem nicht alles nur schön ist. Beim Thema Wohnen beispielsweise fallen die Noten eher schlecht aus. Nicht besonders gut sind auch die Wertungen zum Verkehr.

Der große Überblick

Im Ergebnis soll der Heimat-Check einen Überblick über die Lage in allen Städten und Gemeinden nicht nur im Landkreis Esslingen, sondern auch in den Landkreisen Böblingen, Ludwigsburg und Rems-Murr geben. Mehr als 12 500 Menschen haben bereits mitgemacht. Die Teilnahme an der Umfrage dauert nur wenige Minuten.

Außer den Fragen zu 14 Kategorien, die jeweils auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) bewertet werden, nutzten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Gelegenheit zu eigenen Anmerkungen. Dabei geht es auch oft um soziale Aspekte. So schreibt ein Teilnehmer aus Reichenbach: „Für Jugendliche fehlt ein geeigneter Platz, um sich zu treffen.“

Gewinnspiel

Wer mitmacht, nimmt Einfluss auf die Kommunalpolitik. Aber die Mühen könnten sich auch anderweitig lohnen. Denn unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir eine Reise für zwei Personen – inklusive Übernachtung – in den Europa-Park Rust sowie zehn Mal ein Tagesticket für den Europa-Park.

Teilnahme am Heimat-Check online unter: https://zgs.de/heimatcheck