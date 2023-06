1 Blick von oben: wie lebt es sich in der Region Stuttgart, wie hier in Marbach am Neckar oder andernorts? Foto: KS-images.de/Karsten Schmalz

Wie läuft es in Ihrem Wohnort? Sind Sie zufrieden? Gibt es Dinge, die Sie stören? Das erheben wir mit unserem Heimat-Check Region für 140 Kommunen in den vier Landkreisen Böblingen, Ludwigsburg, Esslingen und Rems-Murr rund um Stuttgart. Ihre Meinung ist gefragt!















Seit dem Wochenende und noch bis 2. Juli wollen wir im Zuge unseres Heimatchecks Region wissen: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Wohnort? Leben sie gerne da? Wie steht es um Kita-Plätze und das gastronomische Angebot? Gibt es genügend Ärzte vor Ort? Wird ausreichend getan für Familien, Jugendliche und Senioren? Das sind nur einige Aspekte aus insgesamt 14 Kategorien. Kurzum: Ihre Meinung ist gefragt! Stimmen Sie mit ab! Die Teilnahme dauert nur wenige Minuten.

Im Ergebnis soll unser Heimat-Check einen Überblick über die Lage in allen Städten und Gemeinden in den vier Landkreisen Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg und Rems-Murr geben. Wie lebt es sich in den 140 Orten im Ballungsraum am Neckar? Wo haben die Kommunen ihre Stärken? Wo sehen die Bewohnerinnen und Bewohner noch Luft nach oben? Das wollen wir in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister „Umfragehelden“ ergründen.

Schon mehr als 4000 Teilnehmer

Und die Resonanz ist von Beginn an stark. In den ersten drei Tagen haben sich mehr als 4000 Menschen an der Umfrage beteiligt. Besonders zahlreich sind die Rückmeldungen im Moment aus dem Landkreis Esslingen mit alleine mehr als 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Aber auch die anderen Kreise sind gut vertreten, dabei etwas mehr Frauen (54 Prozent) als Männer. Und viele nutzen auch die Gelegenheit, eigene Anmerkungen zu machen zur Lage in ihrem Wohnort. „Ich schätze die Lebensqualität in Fellbach, aber das größte Manko ist aus meiner Sicht der Autoverkehr“, heißt es da exemplarisch. „Der Fluglärm hat stark zugenommen“, beklagen Bewohner von Gemeinden auf den Fildern. Und andernorts werden Sauberkeit und Sicherheit moniert.

Ein Stimmungsbild entsteht

All dies nur Momentaufnahmen. Denn fast minütlich kommen beim Heimat-Check Region neue Teilnehmer dazu und hinterlegen ihre Ansicht. Insgesamt gilt es jeweils zwei Fragen in 14 Kategorien auf einer Skala von 1 bis 10 zu beantworten. Um folgende Felder geht es: Lebensqualität, Gastronomie, Immobilienmarkt, Sport und Vereine, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsversorgung, Sauberkeit, Sicherheit, Einzelhandel, Verkehr, Nahverkehr und Radwegenetz, Seniorenfreundlichkeit, Kultur und Freizeit sowie Digitalisierung, Energie und Klima. Die Fragen dazu sollen mit Blick auf den jeweils eigenen Wohnort beantwortet werden. Auf diese Weise entsteht zwar keine wissenschaftliche Studie, aber ein Stimmungsbild über die Situation in der Region. Welche Städte schneiden in den einzelnen Kategorien gut ab, welche eher schlecht? Wo liegen Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede? Auf die Antworten dürfen wir gespannt sein. Nach der Umfragephase werden wir die Abstimmungsergebnisse auswerten und stellen sie dann von Ende Juli an in einer großen Serie vor.

Europa-Park-Besuch winkt als Preis

Die Mühen der Online-Umfrage sollen – über die daraus gewonnenen Erkenntnisse hinaus – im Übrigen nicht umsonst gewesen sein. Unter allen Teilnehmenden des Heimat-Checks Region verlosen wir eine Reise für zwei Personen inklusive Übernachtung im Europa-Park in Rust sowie zehn Mal ein Tagesticket für den Europa-Park.