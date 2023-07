1 Die Kirchheimer fühlen sich nicht nur beim Einkaufsbummel wohl. Foto: Ines Rudel

Wo ist die Lebensqualität in den 44 Städten und Gemeinden im Kreis Esslingen am höchsten? Die Ergebnisse unserer Umfrage Heimat-Check bergen einige Überraschungen. Eine Stadt liegt klar vorn – aber auch sie hat noch Luft nach oben.















Es gibt viele Aspekte, die die eigene Zufriedenheit im jeweiligen Lebensumfeld beeinflussen. 14 dieser Merkmale haben wir in unserer Heimat-Check-Umfrage abgefragt, von denen ein Aspekt alles umschließt: die Lebensqualität. Hat der Ort, in dem ich lebe, ausreichend Lebensqualität oder sogar mehr als das? Lohnt es sich, an diesem Ort zu leben? Dabei geht es um die subjektive Wahrnehmung, aber es geht auch immer darum, was in dem jeweiligen Umfeld passiert, damit diese Wahrnehmung positiv ausfällt.