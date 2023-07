1 Blick auf Böblingen/Sindelfingen: Welche Rolle spielt der Verkehr für die Menschen? Foto: KRZ/Thomas Bischof

Der Verkehr brennt vielen Menschen auf den Nägeln, das Thema Sicherheit und Sauberkeit in Städten und Gemeinden bewegt die Leute – aber auch bei vielen anderen Themen wird die Möglichkeit bei unserem Heimat-Check Region rege genutzt, die eigene Sicht der Dinge kund zu tun. In mehr als 5000 Fällen haben die Bürgerinnen und Bürger ganz konkrete Botschaften an die Oberen in den Rathäusern adressiert, rund 14 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihren Wohnort in insgesamt 14 Kategorien auf einer Skala von eins bis zehn bewertet. Wie lebt es sich in den einzelnen Städten und Gemeinden im Ballungsraum am Neckar? Wo haben die Kommunen ihre Stärken? Wo sehen die Menschen noch Luft nach oben? Das wollen wir in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister „Umfragehelden“ ergründen.

Stimmungsbild zur Lage im Ort

Aufgerufen sind die Bewohnerinnen und Bewohner aller 140 Städte und Gemeinden in den vier Landkreisen Böblingen, Esslingen, Rems-Murr und Ludwigsburg. Im Ergebnis soll unser Heimat-Check einen Überblick über die Lage in der Region Stuttgart geben, da wir dieselbe Umfrage bereits für die Landeshauptstadt Stuttgart durchgeführt haben.

Um folgende Felder geht es: Lebensqualität, Gastronomie, Immobilienmarkt, Sport und Vereine, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsversorgung, Sauberkeit, Sicherheit, Einzelhandel, Verkehr, Nahverkehr und Radwegenetz, Seniorenfreundlichkeit, Kultur und Freizeit sowie Digitalisierung, Energie und Klima. Die Umfrage ist keine repräsentative wissenschaftliche Studie, aber sie ergibt ein Stimmungsbild. Nach dem Teilnahmeschluss am 2. Juli folgt eine Phase der Auswertung. Von Ende Juli an stellen wir die Ergebnisse dann in einer Serie ausführlich vor.

