1 Eine funktionierende und bezahlbare Kinderbetreuung ist für viele Familien besonders wichtig. Foto: oksix - stock.adobe.com

Wie familienfreundlich sind die Städte und Gemeinden im Kreis Esslingen? Dieser Frage ging der Heimat-Check Region Stuttgart nach. Das Ergebnis: Der Landkreis bewegt sich im regionalen Durchschnitt, gerade bei der Kinderbetreuung gibt es noch Luft nach oben.















Es steht einer Gesellschaft gut an, Familien besonders in den Fokus zu nehmen, schließlich sind Kinder die Zukunft. So selbstverständlich, wie der Begriff Familienfreundlichkeit vielen über die Lippen kommt und aus der Feder fließt, so schwierig ist er mit Leben zu erfüllen. Denn Familienfreundlichkeit hat viele Aspekte. In unserem Heimat-Check erreicht der Kreis Esslingen in Sachen Familienfreundlichkeit ziemlich genau den Wert, den die Landkreise in der gesamten Region Stuttgart durchschnittlich erzielen. Bei sechs von zehn möglichen Punkten gibt es in dieser Kategorie noch Luft nach oben.