1 Konsequentere Schritte gegen Fluglärm fordern die Menschen im Landkreis Esslingen. Foto: Horst Rudel

Fluglärm treibt die Menschen im gesamten Kreis Esslingen um. Das zeigen etliche Kommentare im Heimat-Check. Viele sind genervt – und einige beklagen auch gesundheitliche Auswirkungen.











Link kopiert

Fluglärm belastet die Menschen im Landkreis Esslingen schwer. Obwohl der Heimat-Check unserer Zeitung nicht ausdrücklich danach gefragt hatte, war dies ein Top-Thema in den Antworten. Die Umfrage unter 5081 Teilnehmern ergab für den Kreis in 14 Themenfeldern einen Durchschnittswert von 6,03. Doch die Kommentare zeigen: Der Lärm lauter Flugzeuge trübt die Zufriedenheit. Dabei kommen die Klagen nicht nur aus Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen und Neuhausen, auf deren Gemarkung der Landesflughafen liegt. Laute Maschinen rauben den Menschen kreisweit Ruhe und Schlaf. Der Airport liegt im Kreis Esslingen, was Reisenden Vorteile bringt. Die Anwohner aber spüren die Nachteile.