1 Natur hier und dichte Besiedelung da prägen die Region – wie der Blick aus dem Remstal gen Stuttgart zeigt Foto: imago/Werner Dieterich

Der Heimat-Check unserer Zeitung lotet die Stimmung in 140 Städten und Gemeinden in vier Landkreisen aus. Wie zufrieden sind die Menschen mit ihrem Lebensumfeld?















Eines lässt sich schon jetzt sagen: Das Interesse an unserem Heimat-Check Region ist sehr groß. Und das ist gut so. Denn je größer die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse sein. Mehr als 12 500 Menschen haben sich seit dem Start am 10. Juni schon an der Umfrage beteiligt und täglich werden es noch mehr. Nimmt man den aktuellen Zwischenstand als Maßstab, fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger im Rems-Murr-Kreis besonders wohl. Doch noch bis zum 2. Juli kann sich das deutlich ändern. Bis dahin haben all jene, die sich bisher nicht beteiligt haben, noch Gelegenheit ihre Stimme abzugeben. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Wohnort? Leben sie gerne da? Wie steht es um Kita-Plätze und das gastronomische Angebot? Gibt es genügend Ärzte vor Ort? Wird ausreichend getan für Familien, Jugendliche und Senioren? Das wollen wir wissen. Ihre Meinung ist gefragt!

Welche Kommune schneidet am besten ab?

Aufgerufen sind die Bewohnerinnen und Bewohner aller 140 Städte und Gemeinden in den vier Landkreisen Böblingen, Esslingen, Rems-Murr und Ludwigsburg. Im Ergebnis soll unser Heimat-Check einen Überblick über die Lage in der Region Stuttgart geben, da wir dieselbe Umfrage bereits für die Landeshauptstadt Stuttgart durchgeführt haben. Wie lebt es sich in den einzelnen Orten im Ballungsraum am Neckar? Wo haben die Kommunen ihre Stärken? Wo sehen die Menschen noch Luft nach oben? Das wollen wir in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister „Umfragehelden“ ergründen.

14 Kategorien werden abgefragt

Insgesamt gilt es beim Heimat-Check Region in 14 Kategorien auf einer Skala von 1 bis 10 jeweils zwei Fragen zu beantworten. Das dauert nur wenige Minuten. Um folgende Felder geht es: Lebensqualität, Gastronomie, Immobilienmarkt, Sport und Vereine, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsversorgung, Sauberkeit, Sicherheit, Einzelhandel, Verkehr, Nahverkehr und Radwegenetz, Seniorenfreundlichkeit, Kultur und Freizeit sowie Digitalisierung, Energie und Klima. Die Fragen dazu sollen mit Blick auf den jeweils eigenen Wohnort beantwortet werden. Auf diese Weise entsteht zwar keine repräsentative wissenschaftliche Studie, aber ein Stimmungsbild allemal. Und eben deshalb sind in den Rathäusern und Verwaltungen viele der Verantwortlichen schon jetzt gespannt auf die Ergebnisse. Exemplarisch äußert sich beispielsweise Bürgermeister Steffen Weigel aus Wendlingen im Kreis Esslingen. Er findet es wichtig, zu wissen, wo bei den Bürgerinnen und Bürgern der Schuh drückt. Die Umfrage kann Indikatoren liefern.

Reise in den Europapark zu gewinnen

Die Mühen der Online-Umfrage sollen – über die daraus gewonnenen Erkenntnisse hinaus – nicht umsonst gewesen sein. Unter allen Teilnehmenden des Heimat-Checks Region verlosen wir eine Reise für zwei Personen inklusive Übernachtung im Europa-Park in Rust sowie zehn Mal ein Tagesticket für den Europa-Park. Die Ergebnisse selbst stellen wir dann von Ende Juli an in ausführlichen Berichten im Detail vor.