Bewerten Sie Ihren Wohnort in unserer Umfrage Heimat-Check

1 Idyllisch Wohnen in der Region? In der Region Stuttgart gibt es viel grün, wie hier in Baltmannsweiler. Foto: imago/Werner Dieterich

Mehr als 9000 Menschen haben ihr Votum schon abgegeben bei unserem Heimat-Check Region. Insgesamt 140 Städte und Gemeinden können in 14 Kategorien bewertet werden. Die Umfrage läuft noch bis 2. Juli. Je mehr dabei sind, desto habhafter die Ergebnisse.















Seit gut einer Woche läuft unser Heimat-Check Region für alle Kommunen der vier Landkreise Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. Etwas mehr Frauen (52 Prozent) als Männer haben bisher ihr Votum abgegeben. 70 Prozent sind verheiratet, 65 Prozent befinden sich im Altersspektrum zwischen 32 und 64. Doch das Wichtigste bei alledem: Insgesamt haben bereits deutlich mehr als 9000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinterlassen, wie sie ihren Wohnort sehen, was ihnen gefällt und wo sie Verbesserungsbedarf sehen. Besonders stark sind die Rückmeldungen bisher im Blick auf Kommunen im Kreis Esslingen mit rund 3000 Beteiligten. Unter den Städten rangiert Esslingen im Moment vorne, aber auch in Böblingen, Leonberg, Fellbach oder Leinfelden-Echterdingen, Filderstadt und Kornwestheim ist die Nachfrage weit überdurchschnittlich, wobei in allen beteiligten Kommunen fleißig abgestimmt wird.

Ihre Meinung ist gefragt

Klar ist: je mehr Menschen bei der Umfrage, die noch bis 2. Juli läuft, mitmachen, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse sein. Sagen Sie also gerne Ihre Meinung!

Insgesamt gilt es in den 14 Bereichen jeweils zwei Fragen auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) zu beantworten. Um folgende Felder geht es: Lebensqualität, Gastronomie, Immobilienmarkt, Sport und Vereine, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsversorgung, Sauberkeit, Sicherheit, Einzelhandel, Verkehr, Nahverkehr und Radwegenetz, Seniorenfreundlichkeit, Kultur und Freizeit sowie Digitalisierung, Energie und Klima. Die Fragen dazu sollen mit Blick auf den jeweils eigenen Wohnort beantwortet werden. Auf diese Weise entsteht zwar keine wissenschaftliche Studie, aber ein Stimmungsbild über die Situation in der Region mit den vier Landkreisen, aber eben auch der Landeshauptstadt. Für Stuttgart wurde die Umfrage bereits vor einigen Wochen durchgeführt, und im Moment stellen wir bereits die Ergebnisse vor.

Reise in den Europa-Park zu gewinnen

Zusammen mit dem Heimat-Check Region bekommen wir am Ende einen Überblick über die Lage in der Region Stuttgart, mit Ausnahme des Kreises Göppingen. Auch die Verantwortlichen in den Rathäusern und Gemeinderäten sind auf die Ergebnisse gespannt – um gegebenenfalls auch Rückschlüsse für das politische Handeln zu ziehen. Nach dem Ende der Umfrage und einer rund zweiwöchigen Auswertungsphase stellen wir dann die Bilanz des Heimat-Check Region ausführlich vor.

Die Mühen der Online-Umfrage sollen im Übrigen – über die Statistik hinaus – auch für Sie persönlich nicht umsonst gewesen sein. Unter allen Teilnehmenden des Heimat-Checks Region verlosen wir eine Reise für zwei Personen inklusive Übernachtung im Europa-Park in Rust sowie zehn Mal ein Tagesticket für den Europa-Park.