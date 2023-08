1 Der Esslinger Bahnhof gilt vielen als unsicher. Foto: Ines Rudel

Immer wieder Blaulicht und hunderte Polizisten im Einsatz: Im Kreis Esslingen haben Vorfälle wie der Altbacher Anschlag auf eine Trauergemeinde und Schießereien für Aufsehen gesorgt. Was das mit dem Sicherheitsgefühl der Menschen macht.















Meistens nachts und gehäuft vor Shisha-Bars oder Barbershops: Seit fast einem Jahr fallen immer wieder Schüsse in der Region. Gerade der Landkreis Esslingen ist Schauplatz dieser Serie, die das Landeskriminalamt nach bisherigen Erkenntnissen rivalisierenden Gruppen zuschreibt. Die ersten Schüsse aus halbautomatischen Waffen fielen Anfang September 2022 in Mettingen. Mehrere Männer stehen deswegen vor dem Stuttgarter Landgericht. Es folgten weitere Vorfälle in Ostfildern, Plochingen und Reichenbach, aber auch in Eislingen (Kreis Göppingen), Stuttgart-Zuffenhausen und Asperg (Kreis Ludwigsburg). Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte die Gewaltserie wieder im Kreis Esslingen: Anfang Juni wurden zehn Menschen durch den Wurf einer Handgranate auf dem Altbacher Friedhof verletzt.