Wie läuft es in Esslingen und anderswo im Landkreis? Sind Sie zufrieden? Gibt es Dinge, die Sie stören? Das erheben wir mit unserem Heimat-Check Region für die Kommunen im Landkreis. Der Bundestagsabgeordnete Sebastian Schäfer (Bündnis 90/Die Grünen) sieht in der Umfrage eine wichtige Ergänzung zu den Eindrücken, die er vor Ort sammelt.















Mit unserem Heimat-Check Region wollen wir es wissen: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Wohnort? Gefragt wird beispielsweise nach den Kinderbetreuungs- und Spielmöglichkeiten im Ort. Aber auch Fragen wie diese sind dabei: „Wie gut ist Ihre Stadt/Gemeinde an den öffentlichen Nahverkehr angebunden?“

Der Bundestagsabgeordnete Sebastian Schäfer (Grüne) sieht im Heimat-Check „eine gute Möglichkeit, ein Stimmungsbild aus unserer Region zu vielen Themen zu bekommen. Als demokratisch gewählter Vertreter der Bürgerinnen und Bürger im Deutschen Bundestag ergänzen solche Informationen meine Eindrücke, die in vielen Gesprächen und Begegnungen vor Ort entstehen.“

Mehr als 530 000 Menschen leben in den 44 Städten und Gemeinden im Kreis Esslingen – in Esslingen selbst, der größten Stadt im Kreis, auf den Fildern, im Neckartal, auf dem Schurwald und der Schwäbischen Alb. Wir wollen die Städte und Gemeinden in den kommenden Wochen näher beleuchten und dabei in Erfahrung bringen, wie wohl sich die Einwohnerinnen und Einwohner in ihrer unmittelbaren Umgebung fühlen.

Die Wohnsituation ist ein Problem

Die Teilnahme an der Umfrage dauert nur wenige Minuten. Im Ergebnis soll der Heimat-Check einen Überblick über die Lage in allen Städten und Gemeinden geben – und das nicht nur im Landkreis Esslingen. Die Umfrage läuft auch in den Landkreisen Böblingen, Ludwigsburg sowie Rems-Murr und somit in insgesamt vier Landkreisen und 140 Kommunen.

Außer den Fragen zu 14 Kategorien, die jeweils auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) bewertet werden, nutzten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Gelegenheit zu eigenen Anmerkungen. Allein zu Esslingen gibt es schon fast 500 Kommentare – und täglich kommen neue hinzu. Mehr als nur einer davon beklagt die Wohnraumsituation. Zum Beispiel dieser Teilnehmer: „Ganz wichtig: bezahlbarer Wohnraum (aber nicht durch Verdichtung).“ Der Immobilienmarkt hat übrigens – Stand jetzt – die schlechteste Bewertung von allen 14 Bereichen.

Wer mitmacht, nimmt indirekt Einfluss auf die Kommunalpolitik. Aber die Mühen könnten sich auch anderweitig lohnen. Denn unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir eine Reise für zwei Personen – inklusive Übernachtung – in den Europa-Park Rust sowie zehnmal ein Tagesticket für den Europa-Park.

