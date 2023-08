1 Nicht immer wird Gutes aufgetischt: Teilnehmende am Heimat-Check unserer Zeitung äußern auch Kritik an Gastro-Angeboten im Landkreis Esslingen. Foto: imago/Ralph Peters/imago stock&people

Der Mensch ist, was er isst. Im Heimat-Check wollten wir deshalb wissen, wie zufrieden die Menschen im Kreis Esslingen mit der Vielfalt und Qualität des gastronomischen Angebot in ihrer Stadt oder Gemeinde sind. Viele Umfrageteilnehmer sehen Grund zur Klage.















Heute bleibt die eigene Küche kalt, heute wird auswärts gegessen. Ein solcher Wunsch ist im Landkreis Esslingen gar nicht so leicht zu erfüllen, meinen viele Teilnehmende am Heimat-Check unserer Zeitung. Sie beklagen ein rückläufiges gastronomisches Angebot, hohe Preise, fehlende Vielfalt, mangelhaften Service oder eingeschränkte Öffnungszeiten. Die Kritikpunkte ähneln sich. „Gastronomie mit einem normalen Preis-Leistungs-Verhältnis ist fast keine vorhanden“, beklagt ein Leser aus Filderstadt. „Viele schließen und es gibt keine Nachfolger“, bemängelt ein Heimat-Check-Teilnehmender aus Aichwald. Und ein Nürtinger meint: „Die Außengastronomie in der Stadtmitte ist gering.“