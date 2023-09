Wo die Welt in Ordnung ist – und wo nicht

1 Zur Lebensqualität gehört neben Themen wie Wohnen und Verkehr auch das Veranstaltungsangebot – hier ein Foto vom Estival in Esslingen. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Wie zufrieden sind die Menschen im Kreis Esslingen mit ihrem direkten Lebensumfeld? Das erhob der Heimat-Check unserer Zeitung. Die Redaktion wertete alle 14 Kategorien aus. Ein Rückblick und eine Zusammenschau.











Es war ein gigantisches Unterfangen: In allen 140 Kommunen der Landkreise Esslingen, Böblingen, Ludwigsburg und Rems-Murr wurden per Umfrage die Menschen aufgerufen, ihren Wohnort zu bewerten. Zu 14 Themenbereichen – von der gefühlten Lebensqualität über den Verkehr bis zum Wohnungsmarkt – wurden beim Heimat-Check jeweils zwei Fragen gestellt. Mehr als 15 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben ihre Stimme ab, allein im Kreis Esslingen waren es 5000 Menschen. Die Umfrage lief außerdem in Stuttgart – hier machten mehr als 11 000 Menschen mit.