Heim-Weltcup: Biathletin Franziska Preuß in Oberhof Sprint-Fünfte

Die deutschen Biathletinnen warten weiter auf einen Einzel-Podestplatz im Olympia-Winter. Beim Weltcup in Oberhof kommen Franziska Preuß und Janina Hettich-Walz in die Top 6. Eine Schwedin siegt.











Oberhof - Die deutschen Biathletinnen haben zum Auftakt des Heim-Weltcups in Oberhof den ersten Podestplatz in einem Einzelrennen des Olympia-Winters knapp verpasst. Im Sprint über 7,5 Kilometer liefen Franziska Preuß als Fünfte und Janina Hettich-Walz als Sechste mit je einem Schießfehler um wenige Sekunden am Podium vorbei. Hettich-Walz hat damit die Olympia-Norm geschafft.

Preuß fehlten 23,5 Sekunden zur Französin Julia Simon auf dem dritten Platz. Den Sieg sicherten sich Elvira Öberg aus Schweden mit 21,1 Sekunden Vorsprung auf die ebenfalls fehlerfreie Finnin Suvi Minkkinen. Mit dem 17. Rang verschaffte sich auch Julia Tannheimer eine gute Voraussetzung für die Verfolgung am Sonntag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport). Vanessa Voigt belegte den 27. Platz. Bei ihrem Comeback nach einer Zwangspause wegen einer Corona-Infektion kam Selina Grotian nach zwei Schießfehlern auf den 30. Rang.