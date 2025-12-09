Heiligabend in Stuttgart: Welche Restaurants am 24. Dezember geöffnet haben? Nicht viele, aber ...

Welche Restaurants am 24. Dezember geöffnet haben? Nicht viele, aber ...

1 Chobab-Küchenchef Dongjin Lee (links) und das Team von Le Bouquet (rechts oben) sind an Heiligabend für ihre Gäste da. Foto: Ferdinando Iannone

Heiligabend ist kein Tag, an dem die Deutschen traditionell Essen gehen. So ist es auch nicht so leicht, ein geöffnetes Restaurant zu finden. Aber es gibt sie – hier sind neun Tipps.











An Heiligabend bewegen sich die allermeisten von uns in einem 50-Meter-Radius um den heimischen Christbaum. Ein Tag zum Essen gehen ist der 24. Dezember typischerweise nicht. Während es am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag in vielen Restaurants in Stuttgart brummt, Großfamilien mehrgängige Festtagsmenüs verzehren, hat der Großteil der Stuttgarter Restaurants am Heiligen Abend – zu.