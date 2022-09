Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs EnBW will mehr Strom mit Kohle erzeugen

Der Kühlturm des Kohle-Blocks RDK 8 im Karlsruher Rheinhafen war wegen des heißen Sommers fast 46 Tage in Betrieb. Der ältere Meiler RDK 7 soll von Mitte September an wieder genutzt werden. Auch das Großkraftwerk Mannheim ist am Netz.