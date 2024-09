Heilbronn: Passant wird auf Brücke angerempelt und mit Messer verletzt

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Mann geht mit seiner Frau über eine Brücke und wird von einem anderen Mann angerempelt. Es kommt zum Streit, bei dem auch ein Messer gezückt wird.











Link kopiert

Ein 28-Jähriger ist auf einer Fußgängerbrücke in Heilbronn von einem anderen Passanten angerempelt und dann mit einem Messer leicht verletzt worden. Gegen den 26-jährigen mutmaßlichen Angreifer werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt, teilte die Polizei mit. Er befindet sich demnach seit Samstag in U-Haft. Die Polizei sucht noch Zeugen, die den Vorfall am frühen Freitagabend gesehen haben.

Der 28-Jährige, der zusammen mit seiner Ehefrau unterwegs war, stieß den Erkenntnissen zufolge auf der Brücke mit dem 26-Jährigen und seinem Begleiter zusammen. Der Tatverdächtige habe ihn angerempelt, hieß es. Dann sei es zu einem Handgemenge gekommen, in dem der 26-Jährige ein Messer gezückt haben soll. Laut Polizei verletzte er damit den 28-Jährigen an der Hand. Als der Angreifer versuchte, den 28-Jährigen zudem mit einer Glasflasche zu schlagen, hinderte ihn daran sein Begleiter.

Tatverdächtiger flüchtete in Richtung Innenstadt

Der Tatverdächtige und sein Begleiter flüchteten dann in Richtung Innenstadt, wie es hieß. Im Zuge einer umfangreichen Fahndung wurde er entdeckt und festgenommen. Auch den Beamten gegenüber habe er sich aggressiv verhalten, hieß es weiter. Nach vorläufigen Erkenntnissen haben sich der Angegriffene und der Tatverdächtige nicht gekannt.