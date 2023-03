1 Lediglich die Superzahl 0 fehlte dem Spieler aus Heilbronn bei seinem Gewinntipp. (Symbolbild) Foto: dpa/Swen Pförtner

Baden-Württemberg hat einen neuen Lotto-Millionär. Der Spieler hatte für die Ziehung am Samstag sechs richtige Zahlen getippt: ein äußerst unwahrscheinlicher Glückstreffer.















Link kopiert

Ein Glückspilz aus Heilbronn gewann bei der Ziehung am Samstag über 2,1 Millionen Euro, wie Lotto Baden-Württemberg am Montag mitteilte. Er hatte die Gewinnzahlen 1, 7, 8, 21, 45 und 48 richtig getippt. Lediglich die Superzahl 0 fehlte ihm zum ganz großen Jackpot.

Der Spieler füllte einen kompletten Lotto-Schein mit 14 Feldern aus, was ihn 17 Euro kostete. In ganz Deutschland gab es am Samstag nur einen weiteren Gewinner aus Nordrhein-Westfalen, der ebenfalls die Gewinnklasse 2 traf und über die gleiche Summe jubeln darf.

Die Person aus Heilbronn hatte seinen Spielschein online abgegeben, weshalb Lotto Baden-Württemberg ihren Namen kennt und ihr den Gewinn automatisch überweisen wird. Die mathematische Wahrscheinlichkeit für den Treffer lag den Angaben gemäß bei rund 1 zu 15,5 Millionen.