Ein Mutter-Tochter-Gespann, mit dem zu rechnen ist: Heidi und Leni Klum.

Heidi Klum posiert zusammen mit ihrer Tochter Leni für das Dessous-Label Intimissimi. Mutter und Tochter in Lingerie – einige stören sich an der Werbung.















„Ew, Heidi!“ („Igitt, Heidi!“) Kein besonders schmeichelhafter Titel über das deutsche Topmodel Heidi Klum in der britischen „Daily Mail“. Nachdem die gebürtige Bergisch-Gladbacherin und ihre 18-jährige Tochter Leni für das Lingerie-Label Intimissimi in Dessous für Werbefotos posierten, gibt es im Netz gemischte Reaktionen auf die Kampagne.

„Das ist nicht das, was man Mutterliebe nennen würde“, heißt es in dem Kommentar der „Daily Mail“. „Jetzt mal ehrlich: Wer hat gedacht, es sei eine gute Idee, Mutter und Tochter in BH, Höschen und High Heels posieren zu lassen?“ fragt die britische Boulevardzeitung schnippisch.

Das britische Medium ist nicht allein. Im Netz stören sich einige an der Werbung. „Ich denke eigentlich, ich bin fortschrittlich in solchen Sachen, aber Mutter und Tochter in Dessous im selben Video ist einfach ein bisschen eklig“, kommentierte eine Nutzerin auf der Instagramseite der Dessous-Marke.

„Sehr verstörend“, „cringe“ oder „seltsam“, lauten die Kommentare unter dem Video. „Ganz fragwürdige Werbung. Mutter und Tochter in Dessous/Unterwäsche ?!“ Eine andere Instagramnutzerin schreibt: „Unfassbar traurig!!! Jetzt zerrt Heidi ihre Tochter in Dessous vor die Kamera, um sich selbst zu profilieren.“

Vielen gefällt die Werbung mit den beiden Klums aber auch: „Wunderschön“, kommentiert eine Nutzerin. „Was für eine tolle Mutter-Tochter-Kombo.“ Eine andere schreibt: „Ich liebe diese Werbung.“

Die 49-jährige Klum dürfte, was negative Kommentare auf dem sozialen Netzwerk angeht, Kummer gewöhnt sein. Die Moderatorin von „Germany’s Next Topmodel“ zeigt auf Instagram auch immer wieder freizügige Fotos von sich. Früher setzte es unter jedem dieser Postings einen Haufen negativer Kommentare. Vergangenes Jahr schaltete Klum die Kommentarfunktion auf ihrer Seite kurzerhand aus.

Heidi Klums Tochter Leni, die aus einer Beziehung mit dem Formel-1-Manager Flavio Briatore stammt, arbeitet seit gut einem Jahr im Modebusiness. Der Welt zeigte sich Leni Klum Anfang 2021 auf einem Cover der deutschen „Vogue“. Auch damals war ihre Mutter mit auf dem Foto. Laut ihrer Mutter ist Modeln für die 18-Jährige aber nicht der einzige denkbare Karriereweg. „Im Moment steht College ganz oben auf ihrer Liste.“ Im Juni machte Leni ihren Highschool-Abschluss, zum Studieren will sie nach New York gehen.