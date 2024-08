Heidenheim: Unbekannter bedroht 36-Jährigen mit Machete

1 Die Polizei in Heidenheim fahndet nach einem Unbekannten, der einen 36-Jährigen bedroht und ausgeraubt haben soll (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Unbekannter bedroht in Heidenheim einen 36-jährigen Mann mit einer Machete. Anschließend beraubt er ihn und flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Heidenheim einen 36-Jährigen mit einer Machete bedroht. Wie die Polizei mitteilt, informierte ein Zeuge gegen 19.25 Uhr die Polizei über eine Auseinandersetzung vor einem Wohnhaus. Dabei sei sein 36-jähriger Bekannter von einem Mann mit einer Machete bedroht worden. Anschließend soll der Tatverdächtige seinem Opfer eine Bauchtasche gestohlen haben, in der sich vermutlich Bargeld befand.

Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz. Da der bewaffnete Mann nach ersten Erkenntnissen der Polizei in ein angrenzendes Gebäude geflüchtet war, umstellte die Polizei das Haus. In der Folge durchsuchte die Polizei das Gebäude und fahndete im Stadtgebiet nach dem Tatverdächtigen, konnte ihn jedoch nicht ausfindig machen.

So soll der Täter ausgesehen haben

Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sind die Hintergründe der Tat noch unklar. Deshalb bitten die Ermittler auch um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07321/322-432.

Der Tatverdächtige soll etwa 1,70 Meter groß und zwischen 37 und 45 Jahre alt sein. Er hatte gebräunte Haut, einen dunklen, leicht grauen Bart und gräuliche kurze Haare. Er soll mit türkischem Akzent gesprochen haben.

Zur Tatzeit trug er nach Zeugenangaben ein bordeauxfarbenes T-Shirt und eine kurze blaue Jeans. Der Geschädigte blieb unverletzt.