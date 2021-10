1 Nach dem Fund eines enthaupteten Hasen wurde die Polizei nach Heidenheim gerufen (Symbolbild). Foto: imago images/teamwork/Achim Duwentäster

Schreckliche Entdeckung in Heidenheim an der Brenz: Anwohner finden den toten Hasen eines Nachbarn. Vom Kopf des Tieres fehlt jede Spur.















Link kopiert

Heidenheim - In Heidenheim haben Personen einen Hasen gefunden, dessen Kopf abgetrennt worden war. Wie die Polizei berichtet, wurden Beamte am Freitag gegen 18 Uhr in die Friedrich-Voith-Straße gerufen. Dort hatten Nachbarn des Besitzers das tote Tier gefunden. Der Hase konnte trotz des fehlenden Kopfes eindeutig von seinem Besitzer identifiziert werden.

Das Haupt des Vierbeiners war mittels eines scharfen Gegenstandes abgetrennt worden und konnte im näheren Umfeld nicht gefunden werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidenheim unter der Telefonnummer 0 73 21/32 24 32 entgegen.