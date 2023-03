1 Ein Bewohner wurde bei dem Dachstuhlbrand verletzt. Foto: dpa/Dennis Straub

Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Heidenheim an der Brenz ist in der Nacht zum Dienstag in Brand geraten. Ein Bewohner wurde dabei verletzt.















Link kopiert

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Heidenheim an der Brenz ist ein Bewohner verletzt worden. Er kam in der Nacht zum Dienstag mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl im Stadtteil Mergelstetten bereits in Flammen.

Ein Großaufgebot habe ein Übergreifen des Feuers auf darunterliegende Wohnungen verhindern können. Acht Wohnungen mussten evakuiert werden. Das Haus war danach für die 15 Anwohner unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf mindestens 100 000 Euro.