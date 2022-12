Bahnstrecke Wendlingen-Ulm 10 Dinge, die man über die neue ICE-Strecke wissen sollte

Am Wochenende geht die Hochgeschwindigkeitsstrecke der Deutschen Bahn zwischen Wendlingen und Ulm in Betrieb. Fahrgäste sind dann schneller in Ulm, ebenso in München. Wir fassen Fakten rund um das Milliardenvorhaben zusammen.