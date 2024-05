Heidelberg: Toter Mensch in Feldgebiet gefunden

Toter Mensch in Feldgebiet gefunden

1 Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

In einem Feldgebiet bei Heidelberg wurde ein toter Mensch gefunden. Was bislang bekannt ist.











Link kopiert

Ein toter Mensch ist in einem Feldgebiet bei Heidelberg gefunden worden. Ein Passant habe die Leiche am Morgen entdeckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Zunächst war die Identität der toten Person unklar. Dazu nahmen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Heidelberg die Ermittlungen auf. Bei einer ersten Obduktion in der Rechtsmedizin seien keine Hinweise auf Gewalteinwirkung oder ein Fremdverschulden festgestellt worden.